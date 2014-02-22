По его словам, те, кто пытается нагнетать ситуацию вокруг Украины, понесут заслуженную кару.

Глава МИД России Сергей Лавров предупредил о последствиях ударов по российской территории. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам Лаврова, те, кто пытается нагнетать ситуацию вокруг Украины, понесут заслуженную кару. Он подчеркнул, что эти люди не читали заявления президента РФ Владимира Путина на эту тему.

Надо это делать регулярно. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее Лавров назвал гендиректора ЮНЕСКО соучастницей информационной войны против РФ.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН