В МИД РФ прокомментировали деятельность Одре Азуле.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле является прямой соучастницей информационной войны против Москвы. Соответствующее заявление сделал в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования украинского регионального конфликта российский министр по иностранным делам Сергей Лавров.

Госпожа Азуле, генеральный директор ЮНЕСКО, является прямой соучастницей информационной войны против РФ, а по большому счету, против правды. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что двухдневная сессия МПРК (Международной программы развития коммуникации) состоялась в период 21 и 22 ноября в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО. На мероприятии совместно с коллегами обсуждался широкий круг вопросов, связанных с работой прессы, включая и тему безопасность журналистов. В рамках проведенной сессии участникам был презентован доклад гендиректора ЮНЕСКО в сфере безопасности журналистов и темы безнаказанности за 2022-2023 года.

Лавров: информационные войны не спасут неонацистский киевский режим.

Фото и видео: МИД России