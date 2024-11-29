Глава МИД РФ рассказал о желании Москвы решить конфликт с Киевом мирным путем, но при этом устранить его первопричины.

Никакие информационные войны не помогут спастись неонацистскому киевскому режиму, а цели российской специальной военной операции будут достигнуты. Соответствующее заявление сделал в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования украинского регионального конфликта министр по иностранным делам РФ Сергей Лавров. Чиновник напомнил дипломатам о том, что в числе первопричин кризисной ситуации является формирование долговременных внешних угроз для национальной безопасности странами коллективного Запада путем расширения территории НАТО, а также попытки поглотить Украину Североатлантическим военным альянсом.

Никакие информационные войны, ложь и фейки не помогут неонацистскому киевскому режиму. Мы неизменно отдаем предпочтение мирным, политико-дипломатическим средствам, но любое урегулирование украинского конфликта не будет прочным, долговременным, если не удастся устранить его первопричины. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров пояснил, что для России триггером также является систематические действия киевского режима по истреблению прав русских и русскоязычных граждан собственной страны. Он напомнил о том, что власти на Украине законодательно запретили русскоязычному населению многие права в гуманитарной и информационной сферах. В качестве сравнения министр привел в пример ситуацию, которая складывалась в Германии при Адольфе Гитлере. Речь идет о том, что тогда немцами из библиотек выкидывались книги, после чего сдавались в макулатуру, а сейчас это же в отношении литературы на русском языке делается на Украине.

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Фото и видео: МИД России