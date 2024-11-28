"Пороха не нюхали". Лавров оценил заявления НАТО о превентивных ударах по РФ

В МИД РФ отреагировали на новые провокации Запада по эскалации украинского кризиса.

Высказывания отдельных представителей стран-членов Североалтантического военного альянса о возможности нанесения превентивных ударов по российской территории безответственны, так как они "пороха не нюхали, но хотят выслужиться". Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Видеоролик корреспондент опубликовал в собственном Telegram-канале.

Эти заявления делал какой-то адмирал. Абсолютно безответственный. Там таких людей, которые пороха не нюхали, но погоны нацепили, немало. Тоже хотят выслужиться, чуют конъюнктуру. Сергей Лавров, глава МИД РФ

РФ хочет возобновить работу межправкомиссии по торговле с Колумбией в 2025 году.

Фото и видео: Telegram / ЗАРУБИН