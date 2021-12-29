Белорусские пограничники обнаружили нуждающихся в помощи мигрантов из Сирии

ГПК республики заявляет, что мигрантов пытались вытеснить на территорию Белоруссии литовские силовики.

Белорусские пограничники обнаружили на границе с Литвой пятерых мигрантов, нуждающихся в помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета республики.

По информации ведомства, инцидент произошел накануне в Ивьевском районе. В ГПК утверждают, что людей пытались вытеснить в республику литовские силовики. Отмечается, что все пятеро – граждане Сирии.

Литовские пограничники пытались вытеснить пятерых беженцев в Беларусь <…> Лидские пограничники на линии границы обнаружили пятерых граждан Сирии. На момент обнаружения беженцев один мужчина был в бессознательном состоянии, у него едва прощупывался пульс. из сообщения ГПК Белоруссии

Мигранты утверждают, что литовские пограничники задержали их в лесу. Нуждающиеся просили о помощи и были истощены, однако силовики, "угрожая физической расправой", пытались вытеснить их на территорию Белоруссии.

Госпогранкомитет сообщает, что белорусские пограничники оперативно оказали сирийцам первую помощь на месте и вызвали медиков.

Ранее в Брюсселе мужчина толкнул женщину под поезд метро.

Видео: ГПК Белоруссии