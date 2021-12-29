Машинист успел нажать на аварийный тормоз.

В Брюсселе мужчина толкнул женщину под поезд метро. Об этом пишет издание The Brussels Times, ссылаясь на управляющую компанию городской подземки.

Инцидент произошел вечером 15 января на станции Rogier. На кадрах обнародованного ролика можно увидеть, как мужчина столкнул женщину на пути, когда поезд подъезжал к перрону. От трагедии спасла бдительность машиниста – увидев человека на рельсах, он быстро нажал на аварийный тормоз. Подняться с путей на платформу женщине помогли свидетели события.

Машиниста и женщину осмотрели медики. После оказания необходимой помощи их отпустили домой.

Подозреваемый скрылся с места преступления, однако правоохранители нашли его и арестовали. Мужчину задержали за покушение на убийство. Ему назначена психиатрическая экспертиза.

Ранее в Сомали совершили покушение на представителя правительства страны.

Видео: www.lalibre.be