В Сомали совершено покушение на представителя правительства страны

В Сомали совершено покушение на пресс-секретаря председателя правительства страны Мохамеда Ибрахима Моалиму. Об этом сообщает новостной портал Garowe Online, ссылаясь на заявление правоохранительных органов.
Инцидент произошел 16 января в столице государства – городе Могадишо. По предварительным данным, террорист-смертник атаковал автомобиль, в котором перемещался Моалиму. В результате ЧП представитель правительства получил ранения.
Отмечается, что взрыв произошел на оживленном перекрестке недалеко от президентского дворца. Есть жертвы и разрушения. О том, сколько человек погибло, информации пока нет.
Ранее мы сообщали, что всех захваченных в синагоге в Техасе заложников освободили.
Видео: Twitter/SuleimanSabdow2
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