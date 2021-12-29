В Сомали совершено покушение на представителя правительства страны

Террорист-смертник атаковал автомобиль, в котором ехал пресс-секретарь премьер-министра.

В Сомали совершено покушение на пресс-секретаря председателя правительства страны Мохамеда Ибрахима Моалиму. Об этом сообщает новостной портал Garowe Online, ссылаясь на заявление правоохранительных органов.

Инцидент произошел 16 января в столице государства – городе Могадишо. По предварительным данным, террорист-смертник атаковал автомобиль, в котором перемещался Моалиму. В результате ЧП представитель правительства получил ранения.

Отмечается, что взрыв произошел на оживленном перекрестке недалеко от президентского дворца. Есть жертвы и разрушения. О том, сколько человек погибло, информации пока нет.

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Видео: Twitter/SuleimanSabdow2