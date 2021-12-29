Всех захваченных в синагоге в Техасе заложников освободили

Преступник ликвидирован, никто из заложников не пострадал.

В штате Техас мужчина с оружием ворвался в синагогу и захватил заложников, сообщает телевизионный канал CNN. В их числе – три прихожанина и один раввин. ЧП произошло накануне в доме молитвы города Колливилль.

Согласно данным СМИ, нападавший потребовал освободить свою сестру, приговоренную к 86 годам тюрьмы за покушение на убийство солдата США в 2010 году. Захватчик угрожал взорвать бомбу, если его условия не выполнят.

Штурм синагоги начался примерно через 12 часов после того, как стало известно о ЧП. Силовикам удалось ликвидировать преступника во время штурма. Никто из заложников не пострадал.

Личность захватчика установили, однако его личность не раскрывается. Дело ведет Федеральное бюро расследований.

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Видео: Twitter/theragex