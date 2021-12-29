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Аноним сообщил о минировании самолета, который летит из Петербурга
Сегодня, 12:40
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Аноним сообщил о минировании самолета, который летит из Петербурга

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Судно будет осуществлять экстренную посадку в Самаре.

В аэропорту Самары экстренные службы и саперы ожидают самолет из Петербурга. Об этом сообщили на портале 78.ru со ссылкой справочную службу самарского аэропорта. 

По предварительной информации, анонимный источник заявил, что на борту находится взрывоопасный предмет. Посадка запланирована на 12:30 дня московскому времени. 

Меры безопасности уже приняли. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: вылетевший в Петербург самолет вернулся в Екатеринбург из-за незакрытия створок шасси.

Фото: Piter.tv

Теги: аноним, заминировал, правоохранители, пулково, самара, самолет, экстренная посадка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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