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Вылетевший в Петербург самолет вернулся в Екатеринбург из-за незакрытия створок шасси
Сегодня, 12:25
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Вылетевший в Петербург самолет вернулся в Екатеринбург из-за незакрытия створок шасси

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Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, самолет прибудет в 15:20 по московскому времени.

Самолет Airbus A320, принадлежащий авиакомпании "Уральские авиалинии" не смог долететь до Петербурга. После взлета лайнера сработала сигнализация незакрытия створок шасси, передает пресс-служба авиаперевозчика. 

В связи с чем командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт Кольцово. Самолет благополучно приземлился в аэропорту. Пассажиры долетят до Петербурга на резервном лайнере. 

Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, самолет прибудет в 15:20 по московскому времени.

Фото: Piter.TV

Теги: кольцово, самолет, уральские авиалинии
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости России,

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