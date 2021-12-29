Вылетевший в Петербург самолет вернулся в Екатеринбург из-за незакрытия створок шасси

Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, самолет прибудет в 15:20 по московскому времени.

Самолет Airbus A320, принадлежащий авиакомпании "Уральские авиалинии" не смог долететь до Петербурга. После взлета лайнера сработала сигнализация незакрытия створок шасси, передает пресс-служба авиаперевозчика.

В связи с чем командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт Кольцово. Самолет благополучно приземлился в аэропорту. Пассажиры долетят до Петербурга на резервном лайнере.

Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, самолет прибудет в 15:20 по московскому времени.

Фото: Piter.TV