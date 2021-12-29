Вылетевший в Петербург самолет вернулся в Екатеринбург из-за незакрытия створок шасси

Самолет Airbus A320, принадлежащий авиакомпании "Уральские авиалинии" не смог долететь до Петербурга. После взлета лайнера сработала сигнализация незакрытия створок шасси, передает пресс-служба авиаперевозчика.
В связи с чем командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт Кольцово. Самолет благополучно приземлился в аэропорту. Пассажиры долетят до Петербурга на резервном лайнере.
Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, самолет прибудет в 15:20 по московскому времени.
Фото: Piter.TV
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