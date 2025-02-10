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Появилось видео "пыточной" в доме убийцы киллерши из Монако

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Украинские правоохранители считают его возможным соучастником подрыва в Монако.

Помещение с комнатой пыток обнаружили подвале у бывшего правоохранителя, который вместе с сотрудником ГУР стал подозреваемым в деле об убийстве киллерши Анастасии Березовской, подорвавшей олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Прокуратура Украины поделилась кадрами из "пыточной".

В опубликованном ролике запечатлены лежащая на полу клеенка и мешок, на которых можно заметить следы крови. Вокруг лежат разные инструменты: молотки, топоры и лом.

Следствие установило, что Березовская общалась с экс-бывшим сотрудником правоохранительных органов и действующим сотрудником Главного управления разведки МО Украины, которые неоднократно переводили ей деньги на банковскую карточку и криптокошелек.

Сотрудник ГУР уже дал признательные показания в убийстве женщины. Он рассказал, что отправлял ей деньги. А в доме его подельника нашли подвальное помещение, похожее на комнату пыток.

Ранее мы сообщали, что под Киевом нашли тело женщины, которую подозревают в покушении на убийство бывшего украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако.

Видео: прокуратура Украины

Теги: киев, покушение, прокуратура украины, пытки, теракт в монако, украина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Терроризм, Мировые новости, События на Украине,

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