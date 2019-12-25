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"УП": тело подозреваемой в покушении на Ермолаева нашли закопанным под Киевом
Сегодня, 11:39
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

"УП": тело подозреваемой в покушении на Ермолаева нашли закопанным под Киевом

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Смерть женщины наступила в результате огнестрельного ранения.

Накануне под Киевом обнаружили тело женщины, которую подозревали в покушении на убийство бывшего украинского олигарха Вадима Ермолаева. Об этом "Украинской правде" сообщили в правоохранительных органах.

По данным издания, тело Анастасии Березовской обнаружили около 23:00 по местному времени. Предварительно, женщина была застрелена. Она находилась за пределами Украины с 22 марта 2025 года по 1 июля 2026 года.

Кроме того, в связи с убийством украинки уже задержаны два подозреваемых, один из которых офицер Главного управления разведки.

Теракт произошел в Монако вечером 29 июня. В результате пострадали три человека, в том числе сам Ермолаев. Следствие установило личность главной подозреваемой по делу о покушении на бизнесмена. Предположительно, женщина проживала в Германии, ранее ее объявил в розыск Интерпол. 

Ранее Владимира Зеленского обвинили в организации теракта в Монако.

Фото: Magnific

Теги: вадим ермолаев, взрыв в монако, теракт в монако, украина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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