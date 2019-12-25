Политик предположил, что взрыв мог быть устроен украинскими спецслужбами.

Президент Украины Владимир Зеленский может быть причастен к теракту в Монако, в котором пострадали три человека. Об этом в соцсети X написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

По мнению политика, вероятно, что эту операцию по приказу главы киевского режима организовала Служба безопасности Украины (СБУ) или проукраинские экстремистские группировки.

Филиппо отметил, что пострадавший в результате взрыва бизнесмен Вадим Ермолаев с 2023 года находится под санкциями Украины за экономическое сотрудничество с Россией.

Режим Зеленского явно перешел черту: теперь он идет прямо к нашим берегам Флориан Филиппо, политик

На этом фоне лидер партии призвал прекратить финансирование Киева, а также раскритиковал участие военных ВСУ в параде в честь Дня взятия Бастилии, который пройдет 14 июля.

Теракт произошел в Монако вечером 29 июня. По данным властей, взрывное устройство неизвестный спрятан в посылке, которая лежала в рюкзаке. Предположительно, при взрыве пострадал олигарх, директор строительной и алкогольной корпорации "Алеф" Вадим Ермолаев, его жена и сын. В 2019 году бизнесмен отказался от украинского гражданства.

Фото: YouTube / Офіс Президента України