BFMTV: украинский "король водки" Ермолаев мог пострадать при взрыве в Монако

Полиция разыскивает предполагаемого преступника, совершившего теракт против семьи украинского олигарха.

На территории Монако произошел взрыв, в котором пострадали украинские граждане. Соответствующее заявление сделали представители местных СМИ. В частности, газета Monaco-matin уведомила аудиторию о том, что сейчас три человека находятся в тяжелом состоянии. В списке пациентов значатся женщина и мужчина в возрасте 50-60 лет, а также подросток. Они могут быть госпитализированы в больницы Ниццы. Ранее телеканал BFMTV сообщил сведения о том, что среди пострадавших могут быть граждане России, но официального подтверждения такой информации не поступало. Мэр города Эрик Сьотти расценил инцидент как террористический акт. Специалисты расследуют обстоятельства произошедшего, а подозреваемый разыскивается.

Журналисты из Telegram-канала SHOT уточнили, что взрыв прогремел после того, как неизвестный мужчина оставил рюкзак на крыльце около дома. Преступление совершено около 21 часа вечера по местному времени на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла в княжестве Монако. Также уточняется, что взрывное устройство в рюкзаке, использованное на месте инцидента, содержало в себе поражающие элементы — железные болты и дробь.

Предположительно, жертвой нападения являлся украинский олигарх, бизнесмен, директор строительной и алкогольной корпорации "Алеф" из Днепропетровска Вадим Ермолаев и члены его семьи. Мужчина входит в топ-100 богатейших людей своей страны. В 2019 году он отказался от украинского гражданства и стал гражданином Кипра. В СМИ сообщили о том, что в декабре 2023 года лидер киевского режима Владимира Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении Ермолаева. Местные СМИ публикуют фотографию предполагаемого подозреваемого в совершении взрыва. Они видели, что злоумышленние скрылся с места преступления после того, как оставил бомбу у объекта. Ориентировочно, злоумышленник мог направиться во французский город Босолей, который находится в двух-пяти километрах от Монако.

Телеведущего Бориса Корчевникова будут заочно судить на Украине.

Фото и видео: Telegram / SHOT