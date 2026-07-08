В МИД России объяснили, что сейчас Запад увидел тот ужас, который он сам взрастил.

В Москве прокомментировали теракт, который киевский режим совершил на территории Монако. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства заметила, что речь идет далеко не первой атаке Украины на своих же спонсоров. При этом эксперт не думает, что речь идет о последнем подобном случае.

Никто на Банковой не скрывал, что они идеологически питаются темами и идеями нацизма, для которого целый кластер, целые пласты людей, социальных групп не должны были существовать физически. Они этим дышат, они живут этой чудовищной сегрегацией. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

На саммите НАТО поднимут тему терроризма киевского режима, считает Захарова.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik