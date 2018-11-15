Посольство России призвало граждан взвешивать риски при поездках за рубеж

Дипломаты напомнили об угрозах безопасности и других правовых аспектах.

Гражданам России при планировании поездок за рубеж следует взвешивать риски и не рассчитывать на прежний уровень безопасности в недружественных странах. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделали представители российского посольства во Франции после произошедшего на территории Монако взрыва. Сотрудники дипломатического представительства пояснили соотечественникам, что говорят не только о личной безопасности людей, но также о правовых, политических и консульских аспектах пребывания за границей. Сотрудники посольства России во Франции рассказали, что в текущей международной обстановке не стоит рассчитывать на то, что привычный уровень безопасности и комфорта для туристов сохранится в любой ситуации.

Каждый российский гражданин, который выезжает за рубеж, особенно в недружественные страны, должен взвешивать все риски. комментарий от дипломатов

Напомни, что вечером 29 июня в Монако прогремел взрыв. Пострадавшими оказались украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, а также его спутница и сын. Согласно сведениям от Интерпола,исполнительницей криминального задания стала гражданка Украины. Женщина оставила у входной двери в здание рюкзак с бомбой. На прошлой неделе под Киевом нашли тело подозреваемой. Позже офис генерального прокурора подтвердил эти данные.

Захарова: дипломатам ФРГ пора пересесть на общественный транспорт.

Фото: Piter.tv