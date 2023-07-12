Захарова: дипломатам ФРГ пора пересесть на общественный транспорт

Дипломатам посольства Германии в России нужно начать пользоваться общественным транспортом. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, немецкие политики испугались возможных проблем с бензином и выступили с предложением прекратить "агрессивную войну".
Пусть озабоченные немецкие дипломаты пользуются общественным транспортом — там заодно и уточнят, чем закончилась Великая Отечественная и кто такие бандеровцы.
Мария Захарова, дипломат
Накануне посольство Германии в РФ опубликовало ролик, в котором озвучило свой вариант решения проблемы с дефицитом топлива в России. По мнению дипломатов, нужно начать закупать бензин из-за рубежа. Со стороны МИД РФ неоднократно звучали советы иностранным представителям не вмешиваться во внутренние дела страны.
Ранее заместитель главы МИД Михаил Галузин предостерег Латвию от участия в ударах по российским регионам.
Фото: МИД России
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