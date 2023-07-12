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Захарова: дипломатам ФРГ пора пересесть на общественный транспорт
Сегодня, 15:28
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Захарова: дипломатам ФРГ пора пересесть на общественный транспорт

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Поводом для ироничного совета стала обеспокоенность немцев вопросами, связанными с бензином.

Дипломатам посольства Германии в России нужно начать пользоваться общественным транспортом. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, немецкие политики испугались возможных проблем с бензином и выступили с предложением прекратить "агрессивную войну".

Пусть озабоченные немецкие дипломаты пользуются общественным транспортом — там заодно и уточнят, чем закончилась Великая Отечественная и кто такие бандеровцы.

 Мария Захарова, дипломат

Накануне посольство Германии в РФ опубликовало ролик, в котором озвучило свой вариант решения проблемы с дефицитом топлива в России. По мнению дипломатов, нужно начать закупать бензин из-за рубежа. Со стороны МИД РФ неоднократно звучали советы иностранным представителям не вмешиваться во внутренние дела страны.

Ранее заместитель главы МИД Михаил Галузин предостерег Латвию от участия в ударах по российским регионам.

Фото: МИД России

Теги: германия и россия, дипломаты германия, мария захарова, ситуация с бензином, фрг
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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