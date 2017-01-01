Россию призвали к переговорам с Турцией для сохранения военных баз в Сирии

Александр Харченко указал на задачи Москвы в контактах с Анкарой по Сирии.

Озвученные турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом цели антиправительственных группировок в Сирии не включили в себя Тартус. Там располагаются российские военные корабли, а также другие части побережья с авиабазой "Хмеймим". Соответствующее заявление в интервью журналистам телеканала "360.ru" сделал военный корреспондент "РИА Новостей" Александр Харченко, вернувшийся из арабской республики. Специалист призвал Москву вступить в переговоры с Анкарой ради того, чтобы сохранить собственный контроль над двумя прибрежными сирийскими провинциями. Гость эфира уверен, что Россия способна защитить гражданское население двух провинций, которое представляет собой национальные меньшинства. Большая часть людей на этой земле исповедует христианство.

Все живущие там люди лояльны президенту Сирии Башару Асаду. Если туда доберутся оппозиционеры, то они сведут с ними счеты. Еще вчера они резали головы и нет никакой уверенности, что они отошли от этой политики. Александр Харченко, военкор

Журналист уточнил, что если получится взять под защиту алавитов и христиан, то Россия предотвратит резню мирных граждан, а также сохранит свое присутствие в Сирии. В том случае, если турецкие власти будут готовы на приемлемых условиях сделать страны из федерацию, то Россия может захотеть выделить эти провинции в отдельный субъект. Дополнительно корреспондент указал на задачу по ликвидации террористов в регионе.

Пентагон не прокомментировал контакты с РФ по устранению конфликтных ситуаций в Сирии.

Фото и видео: 360.ru