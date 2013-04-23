Патрик Райдер не смог привести подробности.

Американское министерство по обороне не стало комментировать контакты с российскими военнослужащими по каналу, предназначенному для устранения конфликтных ситуаций на территории Сирии. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник таким образом отреагировал на вопрос СМИ о том, проводились ли какие-либо дополнительные контакты с Москвой по теме устранения напряженности на территории Идлиба и Алеппо.

Мне нечего сообщить по этому вопросу. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

В понедельник официальный представитель Минобороны США проинформировал общественность, что американские военнослужащие задействовали канал связи с Россией по Сирии. Однако он отказался сообщать какие-либо подробности этого диалога.

Пентагон намерен сделать все возможное для помощи Украине до ухода Байдена.

Фото и видео: YouTube / Defense Now