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Пентагон не прокомментировал контакты с РФ по устранению конфликтных ситуаций в Сирии

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Патрик Райдер не смог привести подробности.

Американское министерство по обороне не стало комментировать контакты с российскими военнослужащими по каналу, предназначенному для устранения конфликтных ситуаций на территории Сирии. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник таким образом отреагировал на вопрос СМИ о том, проводились ли какие-либо дополнительные контакты с Москвой по теме устранения напряженности на территории Идлиба и Алеппо.

Мне нечего сообщить по этому вопросу.

Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

В понедельник официальный представитель Минобороны США проинформировал общественность, что американские военнослужащие задействовали канал связи с Россией по Сирии. Однако он отказался сообщать какие-либо подробности этого диалога. 

Пентагон намерен сделать все возможное для помощи Украине до ухода Байдена.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: патрик райдер, пентагон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Новости Сирии,

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