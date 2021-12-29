Российские Су-34 приблизились к военным базам США в Сирии

Авиация вылетела из Камышлы.

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 приблизились к военным базам США в Сирии. Об этом рассказали местные журналисты со ссылкой на источник из ВКС РФ. По данным "Русской весны", в 20 километрах от американской инфраструктуры совершили полет как минимум два отечественных боевых борта. Они поднимались в небо с территории авиабазы, находящейся в городе Камышлы.

Аналитики заметили, что расстояние в 20 километров является достаточным для реализации атаки и нанесения мощных ракетных ударов по целям оппонентов. Не исключается такой вариант событий, что ВКС России выполняют план по вытеснению сил США и вооруженных формирований коалиции с сирийской земли. Официальный Дамаск не приглашал иностранцев, кроме РФ, для помощи в борьбе против террористов.

Отряд кораблей Северного флота вышел в Баренцево море.

Фото и видео: Telegram/Военкоры Русской Весны