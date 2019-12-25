WSJ: ВС США могут перенести военные базы из Кувейта и Саудовской Аравии

Местом релокации военных объектов США на Ближнем Востоке может стать Израиль.

Пентагон сейчас рассматривает возможность переноса американских военных баз с территории Саудовской Аравии и Кувейте для снижения потенциального материального ущерба со стороны Ирана на случай новых боевых действий на Ближнем Востоке. Соответствующий комментарий сделали западные журналисты из издания The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники. В СМИ пояснили, что после начала вооруженного противостояния Вашингтона и Тегерана 28 февраля, в результате ответных ударов со стороны иранских военнослужащих повреждения получили порядка 20 американских военных объектов в регионе. В качестве одной из стран для частичного переноса баз рассматривается Израиль. Кроме того, американское командование прорабатывает возможности для большего рассредоточения своих военных объектов на Ближнем Востоке. Это поможет снизить уязвимость инфраструктуры в случае потенциальных боевых действий с противником.

Ранее, 17 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. В тексте документа говорится о немедленном прекращении огня по всем фронтам. В том числе, боевых действий в Ливане. Изначально ожидалось, что торжественная церемония подписания соглашения пройдет в швейцарском Бюргенштоке 19 июня. Однако в ночь на 18 июня стало известно о том, что документ был подписан сторонами в удаленном режиме.

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