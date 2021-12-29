Россия проводит военные учения.

Отряд кораблей Северного флота вышел в Баренцево море в ходе учений. Об этом рассказали представители Военно-морского флота России. Экипажи займутся практикой маневров в акватории, а также на береговых полигонах совместно с Арктической экспедиционной группировкой. В мероприятиях будут задействованы силы 1,2 тысяч военных, 30 боевых кораблей, 140 единиц техники и 20 БПЛА.

Проводится под руководством командующего флотом адмирала Александра Моисеева и проходит в соответствии с планом подготовки ВС на 2022 год. пресс-служба Северного флота РФ

Руководство флота оценит уровень подготовки военнослужащих и органов управления при организации и проведении действий, направленных на решение кризисных ситуаций в Арктике, Арктическом океанском районе. Также будут подниматься задачи по обеспечению безопасности морской экономической деятельности.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости