Россия перебрасывает в Белоруссию истребители Су-35С в рамках проверки сил реагирования

Россия перебрасывает в Белоруссию многоцелевые истребители Су-35С в рамках проверки сил реагирования. Об этом рассказали представители пресс-службы Минобороны РФ. Известно, что на маневры Союзного государства направится авиация Воздушно-Космических сил РФ.
Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на белорусские аэродромы.
пресс-служба Минобороны России
В оборонном ведомстве пояснили журналистам, что во время перелета экипажи самолетов будут совершать промежуточные посадки. Это произойдет на аэродромах Центрального и Западного военных округов. Маршруты военной авиации проработаны руководством и штурманами. Специалисты учли метеорологические условия по указанному маршруту следования. По прибытию на место назначения российские Су-35С займутся боевым дежурством в единой противовоздушной системе Союзного государства.
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Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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