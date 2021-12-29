Россия перебрасывает в Белоруссию истребители Су-35С в рамках проверки сил реагирования

Самолеты заступят на боевое дежурство в ПВО Союзного государства.

Россия перебрасывает в Белоруссию многоцелевые истребители Су-35С в рамках проверки сил реагирования. Об этом рассказали представители пресс-службы Минобороны РФ. Известно, что на маневры Союзного государства направится авиация Воздушно-Космических сил РФ.

Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на белорусские аэродромы. пресс-служба Минобороны России

В оборонном ведомстве пояснили журналистам, что во время перелета экипажи самолетов будут совершать промежуточные посадки. Это произойдет на аэродромах Центрального и Западного военных округов. Маршруты военной авиации проработаны руководством и штурманами. Специалисты учли метеорологические условия по указанному маршруту следования. По прибытию на место назначения российские Су-35С займутся боевым дежурством в единой противовоздушной системе Союзного государства.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости