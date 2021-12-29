Ирландия выразила недовольство морскими учениями РФ у побережья страны

В Дублине считают, что предстоящие мероприятия не уместны "в контексте того, что происходит сейчас на Украине".

Дублин выразил недовольство морскими учениями России. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Ирландии Саймон Ковени в беседе с агентством Reuters.

Министр напомнил, что Россия планирует провести военно-морские учения в Ирландском море в 240 километрах от юго-западного побережья страны. Ковени уточнил, что эта зона является международной зоной, однако она входит в исключительную экономическую зону Ирландии.

У нас нет полномочий предотвратить это, но, безусловно, я дал понять российскому послу в Ирландии, что это не приветствуется. Саймон Ковени, глава МИД Ирландии

По его мнению, предстоящие мероприятия не уместны "в контексте того, что происходит сейчас на Украине".

Напомним, в январе и феврале Военно-морской флот России проведет масштабные учения. В них будут задействованы более 140 кораблей и свыше 10 тысяч военнослужащих, с воздуха суда поддержат более 60 самолетов и вертолетов. Учения охватят акватории морей, которые прилегают к территории России. Отдельные мероприятия состоятся в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

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Видео: YouTube / EU Reporter