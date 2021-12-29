Истребители ОАЭ уничтожили установку для запуска беспилотников в Йемене

Ответные действия последовали сразу после пуска двух ракет в сторону Абу-Даби.

Истребители Военно-воздушных сил ОАЭ уничтожили установку для запуска беспилотных летательных аппаратов в Йемене. Об этом сообщило министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов в "Твиттере".

Средства противовоздушной обороны ОАЭ ранее перехватили две баллистические ракеты, которые были запущены с северных территорий Йемена движением "Ансар Аллах". По предварительным данным, их обломки упали в отдельных районах эмирата Абу-Даби. Отмечается, что никто не пострадал в результате произошедшего.

Истребители F16 ВВС ОАЭ разрушили пусковую установку беспилотников в провинции Джауф немедленно после пуска двух ракет в сторону Абу-Даби, которые были уничтожены нашими силами ПВО. из сообщения минобороны ОАЭ

После обстрела эмиратское ведомство заявило о готовности принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности страны, защите мирных жителей от атак и противодействию любым угрозам.

Ранее российские истребители Су-35 вылетели на учения в Белоруссию.

Видео: Twitter / modgovae