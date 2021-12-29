Российские истребители Су-35 вылетели на учения в Белоруссию

ВКС России проведет совместную тренировку с силами Союзного государства.

Российские многоцелевые истребители Су-35 от Воздушно-космических сил РФ вылетели на учения в Белоруссию. Об этом рассказали представители пресс-службы Минобороны. Авиация будет задействована в рамках тренировок в Союзном государстве.

Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, приступили к перебазированию. пресс-служба Минобороны России

В военном ведомстве подчеркнули, что ВКС России должны отработать полетные задания по максимальной дальности, посадке на аэродромы Белоруссии. Будет организована совместная подготовка к повторным вылетам.

Россия, Китай и Иран отработали противодействие пиратству на учениях СHIRU 2022.

Фото и видео: Минобороны России

