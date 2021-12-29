Российские истребители Су-35 вылетели на учения в Белоруссию

Российские многоцелевые истребители Су-35 от Воздушно-космических сил РФ вылетели на учения в Белоруссию. Об этом рассказали представители пресс-службы Минобороны. Авиация будет задействована в рамках тренировок в Союзном государстве.
Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, приступили к перебазированию.
пресс-служба Минобороны России
В военном ведомстве подчеркнули, что ВКС России должны отработать полетные задания по максимальной дальности, посадке на аэродромы Белоруссии. Будет организована совместная подготовка к повторным вылетам.
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Фото и видео: Минобороны России
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