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Российские истребители Су-35 вылетели на учения в Белоруссию

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ВКС России проведет совместную тренировку с силами Союзного государства.

Российские многоцелевые истребители Су-35 от Воздушно-космических сил РФ вылетели на учения в Белоруссию. Об этом рассказали представители пресс-службы Минобороны. Авиация будет задействована в рамках тренировок в Союзном государстве.

Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, приступили к перебазированию.

пресс-служба Минобороны России

В военном ведомстве подчеркнули, что ВКС России должны отработать полетные задания по максимальной дальности, посадке на аэродромы Белоруссии. Будет организована совместная подготовка к повторным вылетам.

Россия, Китай и Иран отработали противодействие пиратству на учениях СHIRU 2022.

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: белоруссия, вкс россии, военные учения, союзное государство, су-35
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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