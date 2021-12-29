Россия, Китай и Иран отработали противодействие пиратству на учениях СHIRU 2022

К маневрам привлекались 14 кораблей и судов от трех стран.

Россия, Китай и Иран отработали противодействие пиратству на военных учениях СHIRU 2022. Об этом рассказали представители пресс-службы Минобороны РФ. Известно, что также иностранцы совместно с российскими военнослужащими учились оказывать помощь при спасении. Мероприятия проводились в акватории Аравийского моря. В ходе практических действий корабли ВМФ России выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели, маневрирование, отработали задачи по поиску и спасению на море.

В финальной части учений CHIRU 2022 совершенствовались практические навыки сторон в проведении досмотровых действий и освобождении условно захваченного пиратами судна. пресс-служба Минобороны РФ

В завершении маневров при участии ВМС Китая и Ирана участники совершенствовали навыки по досмотровым действиям, а также занимались освобождением судна, которого захватили противники. К учениям государства привлекали 14 кораблей и вспомогательных судов.

Минобороны России направило два дивизиона С-400 с Дальнего Востока на учения в Белоруссию.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

