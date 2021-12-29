Минобороны России направило два дивизиона С-400 с Дальнего Востока на учения в Белоруссию

Второй этап учений Союзного государства начнется с 10 февраля.

Минобороны России направило два дивизиона зенитно-ракетных систем противовоздушной обороны "Триумф" С-400 с Дальнего Востока на маневры в Белоруссию. Об этом рассказали представители пресс-службы профильного ведомства. Уже сейчас техника, принадлежащая силам ВВС и ПВО Восточного военного округа погружена в железнодорожные составы. Доставка груза будет происходить из Хабаровска.

Напомним, что учения в рамках первого этапа продлятся до 9 февраля. На территории соседней страны российские военнослужащие замаскируют и оборудуют боевые точки. После этого начнется дежурство в рамках Единой системы ПВО Союзного государства. Минск и Москва ставят перед собой задачу проверить боеготовность войск к обороне границы и объектов, воздушного пространства.

Второй этап учений запланирован с 10 по 20 февраля. В его рамках военные проведут совместные учения под названием "Союзная решимость-2022". Будут отрабатываться действия при угрозе терроризма, а также отражению атаки с внешней стороны. Мероприятия пройдут на территории полигонов Бресткий, Осиповический, Гожский, Домановский и Обуз-Лесновский.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

