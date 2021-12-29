Александер Шалленберг призвал РФ вывести войска из нескольких регионов.

Глава МИД Австрии возложил на Россию ответственность за эскалацию в отношениях с Западом. Такое мнение министр внешнеполитического ведомства Александер Шалленберг высказал перед представителями местной нижней палаты парламента (Национальном совете). Спикер привел в пример ситуацию на государственной границе с Белоруссией, на которой ведутся учения. Он напмнил политикам, что Москва угрожает миру размещением вооружений и войск в Латинской Америке.

Честно признаться, Россия продолжает раскручивать спираль эскалации путем учений в Белоруссии, угрозой размещения войск в Венесуэле и на Кубе или кибератаками на Украине. Александер Шалленберг, глава МИД Австрии

Чиновник призвал Россию "убрать руки от Украины". При этом Александер Шалленберг заметил, что не понимает российскую позицию относительно якобы существующей угрозы со стороны Киева и Запада. Он также рассчитывает на то, что военные из РФ уйдут с территории Осетии, Абхазии, Донбасса, а также Приднестровья. По словам министра, это поведение покажет сообществу реальную готовность Москвы серьезно воспринимать Хельсинкский заключительный акт.

Глава МИД Австрии посетит Донбасс в начале февраля.

Фото и видео: www.parlament.gv.at