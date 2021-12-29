Александер Шалленберг рассказал о поездке на Украину.

Глава МИД Австрии посетит Донбасс в начале февраля. Такое заявление Александер Шалленберг во время выступления на пленарном заседании местного Национального совета (нижней палаты парламента). По словам чиновника, он лично совершит поездку в Киев, а также отправится на линию соприкосновения на юго-востоке Украины. В поездке его сопроводят коллеги из Чехии и Словакии (в рамках Аустерлицкого формата сотрудничества).

Я совершенно осознанно … в качестве ясного центральноевропейского сигнала о поддержке, солидарности с неприкосновенностью суверенитета и целостности Украины. Александер Шалленберг, глава МИД Австрии

Министр по внешней политике Австрии заметил, что в ситуации с Украиной речь идет не о какой-то отделенной территории от Вены, а о регионе, который расположен к границам Вены ближе, чем Форарльберг. В поддержке Киева Шалленберг видит необходимость обеспечения глобальной стратегической безопасности.

В Австрии объявили о введении лотереи за вакцинацию от ковида в виде купонов на €500.

Фото и видео: www.parlament.gv.at