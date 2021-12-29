Карл Нехаммер раскрыл подробности о том, кому могут достаться деньги за прививку.

В Австрии объявили о введении лотереи за вакцинацию от ковида в виде купонов на €500. Такое заявление на пресс-конференции сделал местный канцлер Карл Нехаммер. Он напомнил журналистам о том, что в стране введена обязательная вакцинация от ковида. Каждый десятый пациент, поставивший себе прививку, будет получать купон на 500 евро. Потратить деньги можно будет в ресторанах, отелях или магазинах.

В лотерее за вакцинацию можно выиграть купоны. У купона будет по-настоящему хорошая стоимость - €500. Карл Нехаммер, канцлер Австрии

Чиновник считает необходимым стимулировать граждан прививаться против коронавирусной инфекции. Известно, что национальная лотерея организована общественной телерадиокомпанией ORF.

Австрия поддержит Украину и ЕС в случае конфликта с Россией.

Фото и видео: Facebook / Karl Nehammer