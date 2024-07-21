В Петербурге девушка отправила в нокаут назойливого мужчину

Выяснилось, что героиней видео является чемпионка по КЭМПО ММА.

В Петербурге девушка боксерским ударом поставила на место ухажера, который приставал к ней. Об этом пишет "Нева.Тудей".

Произошедшее зафиксировала камера наблюдения возле бара на Литейном проспекте еще в июне, однако ролик разошелся по социальным сетям только 20 июля. Судя по кадрам, крупный мужчина настойчиво приставал к горожанке в белом платье, размахивая руками. Когда он подошел слишком близко, она нанесла боксерский удар "двойку".

Выяснилось, что героиней видео является чемпионка по КЭМПО ММА, а пострадавшим – петербуржец, которого никто не приглашал на мероприятие. Девушка отмечала свой день рождения.

Ранее мы рассказывали о том, что после драки с петербуржцем сотрудник полиции нырнул в реку Ждановку.

Видео: Telegram / Mash на Мойке