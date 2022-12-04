После драки с петербуржцем сотрудник полиции нырнул в реку Ждановку

По предварительным данным, у него произошел конфликт на автозаправке с 30-летним клиентом.

Ночью 20 июля из реки Ждановки в районе стадиона "Петровский" вытащили 26-летнего старшего лейтенанта, оперативника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Об этом пишет "Фонтанка".

Молодого человека достали из воды полицейские Петроградского района. По предварительным данным, у него произошел конфликт на автозаправке с 30-летним клиентом. Полицейский ударил его бутылкой по голове, а после разбежался и нырнул в реку.

Правоохранителя доставили в дежурную часть, после чего за ним приехали сотрудники Управления собственной безопасности Главка. Подробности произошедшего неизвестны.

Ранее мы рассказывали о том, что бывший директор "Ленобллеса" отправлен в СИЗО за хищение из бюджета 200 млн рублей.

Фото: Piter.TV