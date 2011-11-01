На Ждановской Mitsubishi влетел в шлагбаум и врезался в колонну дома

От страха быть пойманным полицейскими водитель бросился в реку. Правоохранителям пришлось искупаться.

Сегодня, 14 июня, у дорожных инспекторов Петроградского района было бодрое утро. Водитель Mitsubishi протаранил шлагбаум и врезался в колонну дома ЖК "Леонтьевский мыс". Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент случился около 5 часов утра. Натворив дел, автомобилист, желая избежать наказания, начал убегать от стражей порядка. По пути ему встретилась река Ждановка, в ней мужчина и решил спастись от инспекторов. Правоохранителям пришлось искупаться, чтобы достать резвого нарушителя.

Сведений о пострадавших не поступало. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что владелец синего BMW попытался сделать красивый дрифт, но легковушка вылетела на встречку.

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