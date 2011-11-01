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На Ждановской Mitsubishi влетел в шлагбаум и врезался в колонну дома
Сегодня, 12:01
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На Ждановской Mitsubishi влетел в шлагбаум и врезался в колонну дома

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От страха быть пойманным полицейскими водитель бросился в реку. Правоохранителям пришлось искупаться.

Сегодня, 14 июня, у дорожных инспекторов Петроградского района было бодрое утро. Водитель Mitsubishi протаранил шлагбаум и врезался в колонну дома ЖК "Леонтьевский мыс". Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент случился около 5 часов утра. Натворив дел, автомобилист, желая избежать наказания, начал убегать от стражей порядка. По пути ему встретилась река Ждановка, в ней мужчина и решил спастись от инспекторов. Правоохранителям пришлось искупаться, чтобы достать резвого нарушителя.

Сведений о пострадавших не поступало. Проводится проверка. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что владелец синего BMW попытался сделать красивый дрифт, но легковушка вылетела на встречку.

Фото: pixabay

Теги: аварии, леонтьевский мыс, петроградский район, река ждановка
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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