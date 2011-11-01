Водитель синего BMW попытался сделать красивый дрифт, но легковушка вылетела на встречку

На место жесткого ДТП приехала карета скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется.

Сегодня, 14 июня, водитель синего BMW устроил серьезную аварию на Дороге жизни. Об этом сообщили свидетели произошедшего в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Около 9 часов утра владелец элитной иномарки решил показать другим водителям красивый дрифт. Он нажал педаль газа и закрутил автомобиль. Но инициатива закончилась трагично: иномарку вынесло прямо на встречную полосу. Легковушка серьезно помялась. На место ДТП приехали медики.

По словам очевидцев, в момент аварии других машин на проезжей части было мало, поэтому они не пострадали.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Витебском проспекте Renault подкинул в воздух Daihatsu. Сведения о пострадавших уточняются. Проводится проверка. Выясняются обстоятельства ДТП.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург