На Витебском проспекте Renault подкинул в воздух Daihatsu

Японский автомобиль от удара взлетел, а затем рухнул на правую сторону кузова.

Ранним утром 14 июня в Московском районе произошло жесткое ДТП с участием японского и французского автомобилей. Поделить дорогу не смогли Renault и Daihatsu. Об этом сообщили свидетели аварии в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Рядом с заправкой на Витебском проспекте водитель Renault на высокой скорости резко перестроился из центральной полосы в крайнюю, куда направлялась компактная японская иномарка. В результате первый автомобиль зацепил задний бампер Daihatsu, после чего машина взлетела в воздух и опрокинулась на правую сторону кузова.

Сведения о пострадавших уточняются. Проводится проверка. Выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее на Piter.tv сообщили, что легковушка заплыла в пруд у метро "Проспект Просвещения". Кому-то из рыбаков она помешала ловить карасей, а кто-то продолжил заниматься любимым делом.

Видео: портал "Мегаполис"