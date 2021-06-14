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На Витебском проспекте Renault подкинул в воздух Daihatsu

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Японский автомобиль от удара взлетел, а затем рухнул на правую сторону кузова.

Ранним утром 14 июня в Московском районе произошло жесткое ДТП с участием японского и французского автомобилей. Поделить дорогу не смогли Renault и Daihatsu. Об этом сообщили свидетели аварии в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Рядом с заправкой на Витебском проспекте водитель Renault на высокой скорости резко перестроился из центральной полосы в крайнюю, куда направлялась компактная японская иномарка. В результате первый автомобиль зацепил задний бампер Daihatsu, после чего машина взлетела в воздух и опрокинулась на правую сторону кузова. 

Сведения о пострадавших уточняются. Проводится проверка. Выясняются обстоятельства ДТП. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что легковушка заплыла в пруд у метро "Проспект Просвещения". Кому-то из рыбаков она помешала ловить карасей, а кто-то продолжил заниматься любимым делом. 

Видео: портал "Мегаполис"

Теги: автомобильные аварии, московский район, петербург
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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