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Легковушка заплыла в пруд у метро "Проспект Просвещения"
Сегодня, 9:09
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Легковушка заплыла в пруд у метро "Проспект Просвещения"

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В момент ДТП на водоеме находились мужчины, которые ловили рыбу. Охоту на карасей им сорвали.

В воскресенье, 13 июня, автомобиль припарковался в пруду возле метро "Проспект Просвещения". Об этом сообщили свидетели в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Они поделились фотографиями с места события.

Несмотря на плавающую в водоеме иномарку, некоторые рыбаки остались на месте и продолжили ловить карасей. 

По предварительным данным, в результате заплыва никто не пострадал. Обстоятельства необычного ДТП уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти каршеринг завалился в овраг с водой. Эвакуатор вытащил помятую и грязную машину из оврага. Водителя и пассажиров в ней не обнаружили. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

Теги: иномарка в пруду, проспект просвещения, сад ивана фомина
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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