Легковушка заплыла в пруд у метро "Проспект Просвещения"

В момент ДТП на водоеме находились мужчины, которые ловили рыбу. Охоту на карасей им сорвали.

В воскресенье, 13 июня, автомобиль припарковался в пруду возле метро "Проспект Просвещения". Об этом сообщили свидетели в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Они поделились фотографиями с места события.

Несмотря на плавающую в водоеме иномарку, некоторые рыбаки остались на месте и продолжили ловить карасей.

По предварительным данным, в результате заплыва никто не пострадал. Обстоятельства необычного ДТП уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти каршеринг завалился в овраг с водой. Эвакуатор вытащил помятую и грязную машину из оврага. Водителя и пассажиров в ней не обнаружили.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург