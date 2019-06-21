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В Ленобласти каршеринг завалился в овраг с водой
Сегодня, 9:39
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В Ленобласти каршеринг завалился в овраг с водой

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В автомобиле водителя и пассажиров не обнаружили. О пострадавших информация не поступала.

Воскресным утром, 13 июня, около деревни Ракопежи водители заметили брошенный каршеринговый автомобиль в яме с водой. Об этом сообщили очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Эвакуатор вытащил помятую и грязную машину из оврага. Водителя и пассажиров в ней не обнаружили. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что на пересечении Хошимина и Композиторов произошло тройное столкновение иномарок. Пострадала 37-летняя водитель. Сейчас женщина находится в больнице.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

Теги: аварии, каршеринг, ракопежи, сосновый бор, эвакуатор
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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