В Ленобласти каршеринг завалился в овраг с водой

В автомобиле водителя и пассажиров не обнаружили. О пострадавших информация не поступала.

Воскресным утром, 13 июня, около деревни Ракопежи водители заметили брошенный каршеринговый автомобиль в яме с водой. Об этом сообщили очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Эвакуатор вытащил помятую и грязную машину из оврага. Водителя и пассажиров в ней не обнаружили.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на пересечении Хошимина и Композиторов произошло тройное столкновение иномарок. Пострадала 37-летняя водитель. Сейчас женщина находится в больнице.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург