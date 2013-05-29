На пересечении Хошимина и Композиторов произошло тройное столкновение иномарок

В ночь на 13 июня в Выборгском районе произошла автомобильная авария с участием трех легковушек. Дорогу не поделили Suzuki, LADA Priora и такси Kia Rio. Об этом сообщили свидетели события в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петeрбург".
Машины столкнулись на перекрестке Хошимина и Композиторов. В результате столкновения один из автомобилей завалил светофор. Пострадала 37-летняя водитель. Сейчас женщина находится в больнице. Медики диагностировали у нее сотрясение мозга и рассечение губы.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в петербургских автобусах появятся терминалы, которые позволят одной картой оплачивать проезд бесконтактным способом за пятерых человек и багаж.
Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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