На проспекте Ветеранов произошло тройное ДТП

По предварительным данным, никто не пострадал.

Сегодня, 12 мая, на перекрестке проспекта Ветеранов с улицей Пионерстроя произошло тройное ДТП. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Сначала столкнулись микроавтобус "Шевроле" и "Рено Дастер". По словам водителя "Шевроле", автоледи за рулем "Дастера" перепутала газ с тормозом и влетела в обочину.

Пока автомобилисты ждали сотрудников ДПС, женщина на оранжевой "Хонде" зацепила "Шевроле". Подробности уточняются.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: в Приморском парке Победы 20 мая пройдет забег "Зеленый марафон".

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург