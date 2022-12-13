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На проспекте Ветеранов произошло тройное ДТП
Сегодня, 15:58
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На проспекте Ветеранов произошло тройное ДТП

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По предварительным данным, никто не пострадал.

Сегодня, 12 мая, на перекрестке проспекта Ветеранов с улицей Пионерстроя произошло тройное ДТП. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Сначала столкнулись микроавтобус "Шевроле" и "Рено Дастер". По словам водителя "Шевроле", автоледи за рулем "Дастера" перепутала газ с тормозом и влетела в обочину. 

Пока автомобилисты ждали сотрудников ДПС, женщина на оранжевой "Хонде" зацепила "Шевроле". Подробности уточняются. 

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: в Приморском парке Победы 20 мая пройдет забег "Зеленый марафон".

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: автомобили, дпс, проспект ветеранов, тройное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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