На проспекте Ветеранов произошло тройное ДТП

Сегодня, 12 мая, на перекрестке проспекта Ветеранов с улицей Пионерстроя произошло тройное ДТП. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Сначала столкнулись микроавтобус "Шевроле" и "Рено Дастер". По словам водителя "Шевроле", автоледи за рулем "Дастера" перепутала газ с тормозом и влетела в обочину.
Пока автомобилисты ждали сотрудников ДПС, женщина на оранжевой "Хонде" зацепила "Шевроле". Подробности уточняются.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее на Piter.tv: в Приморском парке Победы 20 мая пройдет забег "Зеленый марафон".
Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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