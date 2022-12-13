В Приморском парке Победы 20 мая пройдет забег "Зеленый марафон"

В программе — дистанции на 500 м (для детей), 4,2 км и 10 км.

На Крестовском острове 20 мая мая пройдет "Зеленый марафон". Все желающие могут принять участие в забеге. Об этом сообщили на портале "АиФ Санкт-Петербург".

Спортивное мероприятие пройдет в Приморском парке Победы. Акция проходит уже в 10-й раз.

В программе — дистанции на 500 м (для детей), 4,2 км и 10 км. Горожане могут выбрать любую дистанцию.

В рамах забега петербуржцы могут пожертвовать средства в благотворительный фонд. Деньги пойдут на высадку деревьев в регионах проведения "Зелёного марафона".

Кроме того, в парке проведут мастер-классы. Также жителям прочитают лекции о здоровье. Для детей будут работать интерактивные зоны.

Ранее на Piter.tv: в субботу в Петербурге пройдет фестиваль "Звезды футбольной столицы".

Фото: Pxhere