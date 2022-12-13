В Приморском парке Победы 20 мая пройдет забег "Зеленый марафон"

На Крестовском острове 20 мая мая пройдет "Зеленый марафон". Все желающие могут принять участие в забеге. Об этом сообщили на портале "АиФ Санкт-Петербург".
Спортивное мероприятие пройдет в Приморском парке Победы. Акция проходит уже в 10-й раз.
В программе — дистанции на 500 м (для детей), 4,2 км и 10 км. Горожане могут выбрать любую дистанцию.
В рамах забега петербуржцы могут пожертвовать средства в благотворительный фонд. Деньги пойдут на высадку деревьев в регионах проведения "Зелёного марафона".
Кроме того, в парке проведут мастер-классы. Также жителям прочитают лекции о здоровье. Для детей будут работать интерактивные зоны.
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Фото: Pxhere
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