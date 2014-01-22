На Мурманском шоссе в тройном ДТП погиб водитель легковушки

Дорогу не поделили автобус, грузовик и легковой автомобиль.

В субботу, 3 июня, на 200 км Мурманского шоссе произошла серьезная авария. Столкнулись грузовик, автобус и легковушка. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

В результате случившегося погиб водитель легковушки. На место аварии прибыли спасатели поисково-спасательного отряда г. Лодейное Поле. Они деблокировали погибшего из автомобиля. Тело передали сотрудникам полиции.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Судя по фото, все машины серьезно повредились.

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Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба ЛО