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Около поселка Рощино каршеринг влетел в столб
Сегодня, 12:55
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Около поселка Рощино каршеринг влетел в столб

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Водителя автомобиля в тяжёлом состоянии госпитализировали.

Сегодня, 3 июня, в Зеленогорске произошло серьезное ДТП. Водитель каршеринга врезался в столб. Об этом сообщили в telegram-канале "ДТП и ЧП|Санкт-Петербург|СПб".

Инцидент произошел на проспекте Ленина около поселка Рощино. Автомобилист попал в больницу. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. 

Арендованная иномарка серьезно пострадала. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. 

Ранее на Piter.tv: в СПбГУ уволили преподавателя Белоусова за антироссийскую позицию.

Фото: Телеграм / ТП и ЧП|Санкт-Петербург|СПб

Теги: дтп с каршерингом, проспект ленина, рощино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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