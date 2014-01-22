Около поселка Рощино каршеринг влетел в столб

Сегодня, 3 июня, в Зеленогорске произошло серьезное ДТП. Водитель каршеринга врезался в столб. Об этом сообщили в telegram-канале "ДТП и ЧП|Санкт-Петербург|СПб".
Инцидент произошел на проспекте Ленина около поселка Рощино. Автомобилист попал в больницу. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Арендованная иномарка серьезно пострадала. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.
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Фото: Телеграм / ТП и ЧП|Санкт-Петербург|СПб
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