В СПбГУ уволили преподавателя Белоусова за антироссийскую позицию

Ректор университета Николай Кропачев уже подписал приказ.

В Санкт-Петербургском государственном университете уволили доцента Института истории Михаила Белоусова. Преподаватель выступал против действий Вооруженных сил России в СВО. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Причина увольнения – антироссийская позиция доцента. Ректор СПбГУ Николай Кропачев уже подписал приказ.

Напомним, что в апреле 2023 года в зоне спецоперации погиб студент второго курса по направлению "История". В память 21-летнего Федора Соломонова в университете создали мемориал. "Прямое и открытое одобрение рашизма омерзительно. Это "красная черта"".

Подробности инцидента уточняются.

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Фото: Piter.tv