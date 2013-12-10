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В СПбГУ уволили преподавателя Белоусова за антироссийскую позицию
Сегодня, 12:15
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В СПбГУ уволили преподавателя Белоусова за антироссийскую позицию

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Ректор университета Николай Кропачев уже подписал приказ. 

В Санкт-Петербургском государственном университете уволили доцента Института истории Михаила Белоусова. Преподаватель выступал против действий Вооруженных сил России в СВО. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Причина увольнения – антироссийская позиция доцента. Ректор СПбГУ Николай Кропачев уже подписал приказ. 

Напомним, что в апреле 2023 года в зоне спецоперации погиб студент второго курса по направлению "История". В память 21-летнего Федора Соломонова в университете  создали мемориал.  "Прямое и открытое одобрение рашизма омерзительно. Это "красная черта"".

Подробности инцидента уточняются.

Ранее на Piter.tv: "Может произойти катастрофа". Зеленскому сообщили плохие новости об Украине.

Фото: Piter.tv

Теги: михаил белоусов, спбгу, увольнение за политическую позицию
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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