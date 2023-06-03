"Может произойти катастрофа". Зеленскому сообщили плохие новости об Украине

Олег Соскин считает, что Запад больше не поддерживает контрнаступление ВСУ.

Ситуация для украинского президента Владимира Зеленского ухудшается, так как глава государства теряет поддержку и доверие как со стороны своих западных союзников, так и в собственной стране. Соответствующее заявление в эфире авторского YouTube-канала сделал бывший советник Леонида Кучмы, местный политолог Олег Соскин. Эксперт заметил, что международные партнеры киевского режима больше не верят в успех Вооруженных сил Украины в их контрнаступлении, а также дополнительно к этому высказываются против начала атаки ВСУ. При этом граждане Украины высказывают недовольство правлением Зеленского.

Европа, прежде всего западная, не хочет контрнаступления Украины и считает его невозможным. Они считают, что может произойти катастрофа. Для Зеленского наступают очень плохие времена. Олег Соскин, политолог из Украины

Экс-советник Кучмы предрек наступление российской армии после взятия Артемовска.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин