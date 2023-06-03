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"Может произойти катастрофа". Зеленскому сообщили плохие новости об Украине

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Олег Соскин считает, что Запад больше не поддерживает контрнаступление ВСУ.

Ситуация для украинского президента Владимира Зеленского ухудшается, так как глава государства теряет поддержку и доверие как со стороны своих западных союзников, так и в собственной стране. Соответствующее заявление в эфире авторского YouTube-канала сделал бывший советник Леонида Кучмы, местный политолог Олег Соскин. Эксперт заметил, что международные партнеры киевского режима больше не верят в успех Вооруженных сил Украины в их контрнаступлении, а также дополнительно к этому высказываются против начала атаки ВСУ. При этом граждане Украины высказывают недовольство правлением Зеленского.

Европа, прежде всего западная, не хочет контрнаступления Украины и считает его невозможным. Они считают, что может произойти катастрофа. Для Зеленского наступают очень плохие времена.

Олег Соскин, политолог из Украины

Экс-советник Кучмы предрек наступление российской армии после взятия Артемовска.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин

Теги: владимири зеленский, всу, контрнаступление, олег соскин, политолог
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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