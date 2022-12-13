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Экс-советник Кучмы предрек наступление российской армии после взятия Артемовска

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Олег Соскин рассказал о возможных действиях ВС РФ после взятия Артемовска.

Вооруженные силы Украины столкнутся с наступлением российских военнослужащих после взятия под контроль Москвы города Артемовска. Соответствующее мнение в эфире собственного YouTube-проекта сделал местный политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Специалист считает, что в настоящее время армия киевского режима не имеет никаких успехов на поле боя.

Что-то будет. Они пойдут в наступление. Что-то произойдет...

Олег Соскин, политолог Украины

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин

Теги: артемовск, всу, днр, донбасс, олег соскин, политолог
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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