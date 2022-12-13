Олег Соскин рассказал о возможных действиях ВС РФ после взятия Артемовска.

Вооруженные силы Украины столкнутся с наступлением российских военнослужащих после взятия под контроль Москвы города Артемовска. Соответствующее мнение в эфире собственного YouTube-проекта сделал местный политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Специалист считает, что в настоящее время армия киевского режима не имеет никаких успехов на поле боя.

Что-то будет. Они пойдут в наступление. Что-то произойдет... Олег Соскин, политолог Украины

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин