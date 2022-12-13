В Киеве рассказали, почему Залужный мог отказаться заседать с НАТО

Олег Соскин рассказал о противоречиях между Киевом и командованием ВСУ.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный мог отказаться от своего участия в заседании Военного комитета НАТО из-за разногласий с главой государства Владимиром Зеленским. Такое предположение огласил местный политолог, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на собственном YouTube-канале. Эксперт заметил, что нельзя исключить возникновения серьезных разногласий между киевским режимом и руководством армии.

Отказ участвовать в военном комитете означает, что идут какие-то очень тяжелые процессы внутри страны. Это беспрецедентное событие. <...> Оно будет иметь серьезные последствия. Олег Соскин, политолог Украины

"Это безнадежно ". Зеленского предупредили о последствиях контрнаступления.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин