Олег Соскин считает, что атака ВСУ не будет успешной.

В ходе своего контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряют сотни тысяч своих лучших солдат. Такое мнение выразил в эфире собственного YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы, местный политолог Олег Соскин. Специалист пояснил, что говорит о той атаке, которую президент Владимир Зеленский запланирован. Аналитик полагает, что процесс не будет успешным для киевского режима.

Это безнадежное дело, потому что потери будут огромны....Это называется ритуальное жертвоприношение украинцев Олег Соскин, эксперт на Украине

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин