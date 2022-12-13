"Провал за провалом". В Киеве рассказали, когда США бросят Украину

Олег Соскин сообщил о последствиях провала контрнаступления Киева.

В ближайшие месяцы Украина полностью потеряет военную и финансовую поддержку американской администрации. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог, бывший советниу при президенте Леониде Кучме Олег Соскин. Иностранный специалист полагает, что на территории США фиксируются все большие финансовые проблемы, а население страны теряет интерес к поддержке киевского режима. Соскин уверен в том, что в скором будущем президент Владимир Зеленский лишится любого вида помощи со стороны Вашингтона.

США резко уходят с поля поддержки Украины. Еще месяц, два или три, и США не будут финансировать Украину и поставлять вооружение. Все будет как Трамп сказал. Олег Соскин, политолог Украины

Украинский политолог добавил, что жители США станут полностью негативно относиться к помощи Украине в случае неудачного весеннего контрнаступления ВСУ или его отмены.

Бывший советник Кучмы требует захватить Могилев и Курск, чтобы "заставить Путина договариваться".

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин