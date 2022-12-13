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Бывший советник Кучмы требует захватить Могилев и Курск, чтобы "заставить Путина договариваться"

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Олег Соскин предложил для Киева новую стратегию регионального конфликта.

Вооруженные силы Украины могут попытаться захватить приграничные российские и белорусские города ради того, чтобы заставить Россию и президента Владимира Путина договариваться о мире на условиях киевского режима. Соответствующее мнение в эфире собственного YouTube-канала высказал местный политолог Олег Соскин, который является бывшим советником при президентстве Леонида Кучмы. По словам украинского аналитика, эффективным для ВСУ может стать и захват атомной электростанции, которая располагается под Курском.

Уже давно надо было прийти в тот же под Курском Курчатов и войти на эту АЭС, и очень много проблем решилось бы. И никакие путинские ракеты бы не помогли, ничего бы не помогло. Или в Могилев зайти, или куда-то рядом в Белоруссии – и все. Оттуда же выйти уже нельзя.

Олег Соскин, украинский политолог

Киевский политолог Соскин: США отправляют украинцев "на убой".

Фото и  видео: YouTube / Олег Соскин

Теги: аэс, владимир путин, курск, могилев, олег соскин, политолог
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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